Mara Venier | “Jerry Calà era un putt***e | sai quante botte gli ho dato”

Leggi su youmovies

(Di sabato 2 maggio 2020) Questo articolo: “Jerry Calà era un, saigli ho dato” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto delle importanti confessioni durante la puntata di ‘Verissimo’, andata in onda oggi su Canale 5. Ecco che cosa ha detto.si è raccontata ai microfoni di ‘ Verissimo’, trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Silvia Toffanin. Va detto che Mediaset ha deciso di mandare in onda …