Mangia solo pizza per 30 anni: quello che succede al suo corpo è disgustoso… (Di sabato 2 maggio 2020) Ok, siamo onesti, quante volte abbiamo pensato di poterci nutrire solo ed esclusivamente di pizza? Insomma, a chi non piacerebbe un trancio a colazione, pranzo e cena? Noi lo pensiamo, lo sogniamo, ci proviamo ma poi sappiamo che sarebbe impossibile seguire una dieta a base di pizza, pizza e ancora pizza. C’è chi però lo fa davvero, chi da più di trent’anni ha scelto di Mangiare solo pizza e, con grande caparbietà, non ha mai smesso. Incredibile. “Mangio solo pizza da quando ero piccola e non vorrei fare altro nella vita” Voliamo negli Stati Uniti, è lì che l’incredibile storia di Roman ha inizio. Ha solo quattro anni quando, per la prima volta, la mamma gli fa assaggiare la pizza. E’ soffice, saporita e si può condire a proprio piacimento. Un vero sogno. Da quel momento inizia ad idolatrarla; non ... Leggi su velvetgossip Mangia solo crudi e giapponese : gli tirano fuori 1 metro di…

Senza tampone - bloccata in casa per 45 giorni : "Ho mangiato solo scatolette - ora sono libera"

Con l’emergenza coronavirus, abbiamo assistito e stiamo assistendo ad un vero e proprio crollo dei reati. Questa situazione di quiete, tuttavia, non può lasciarci molto tranquilli, perché potrebbe ess ...

Fase 2, e poi? Sarebbe da incoscienti pensare di bere, mangiare, viaggiare, vivere come prima!

RICCARDO SARTORIS - Va bene, ci aspettavamo qualcosa in più, vero? Abbiamo resistito chiusi in casa a Cuneo e altrove tutto marzo ed anche a Pasqua e Pasquetta abbiamo rinunciato al mare o alla montag ...

