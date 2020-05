Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Maksimovic su Gattuso: 'Ecco cosa ci ha detto sin dal primo giorno' - tuttonapoli : Maksimovic su Gattuso: 'Ecco cosa ci ha detto sin dal primo giorno' - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Maksimovic: 'Manca il calcio e vivere la città, il centro è già pronto per il 18. Peccato lo stop mentre risalivamo. Gattu… - CronacheTweet : Nikola #Maksimovic ha parlato della possibile ripartenza della #SerieA e dell'approccio di #Gattuso - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Maksimovic Gattuso

Nel corso di Sky Sport, il difensore azzurro Nikola Maksimovic ha parlato della stagione interrotta proprio quando stavano arrivando i primi frutti della nuova gestione tecnica. Cosa è cambiato con Ga ..."La condizione fisica resta buona. Sto bene, non ho problemi, sono a casa e rispetto le regole. So che è un momento difficile per tutto il mondo. E anche per il nostro calcio, ci siamo dovuti adattare ...