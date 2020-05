Maggio: il governo raddoppia il Reddito d’ emergenza, come richiederlo e chi ne ha diritto (Di sabato 2 maggio 2020) Un'indennità di 400 euro, aumentata in base ai componenti del nucleo familiare fino a un massimo di 800, erogata a partire da Maggio per i prossimi tre mesi. È questa la soluzione che sta prendendo forma nel prossimo decreto economico per il cosiddetto "Reddito di emergenza" (Rem). La misura è dedicata a chi è escluso dagli altri sussidi istituiti con il "Cura Italia" per affrontare la crisi legata all'emergenza Covid. Nelle settimane scorse la ministra del Lavoro Catalfo aveva ipotizzato di raggiungere tre milioni di persone compresi lavoratori a tempo determinato con il contratto scaduto e lavoratori irregolari. Chi avrà il Reddito di emergenza Secondo le ultime bozze del nuovo Dl (ancora denominato "decreto Aprile" nonostante la sua approvazione sia ormai slittata a Maggio), il Rem sarà riconosciuto a chi ha la residenza ... Leggi su howtodofor Cosa si potrà fare dal 4 maggio nessuno lo ha capito : da Roma indicazioni confuse e poco specifiche. E lo scontro Governo-Regioni non aiuta

Coronavirus - fase 2 e incertezze : tutte le risposte che ci aspettiamo dal governo prima del 4 maggio

Premier in standby : se ne riparla l’8 maggio - dopo le decisioni del governo (Di sabato 2 maggio 2020) Un'indennità di 400 euro, aumentata in base ai componenti del nucleo familiare fino a un massimo di 800, erogata a partire daper i prossimi tre mesi. È questa la soluzione che sta prendendo forma nel prossimo decreto economico per il cosiddetto "di" (Rem). La misura è dedicata a chi è escluso dagli altri sussidi istituiti con il "Cura Italia" per affrontare la crisi legata all'Covid. Nelle settimane scorse la ministra del Lavoro Catalfo aveva ipotizzato di raggiungere tre milioni di persone compresi lavoratori a tempo determinato con il contratto scaduto e lavoratori irregolari. Chi avrà ildiSecondo le ultime bozze del nuovo Dl (ancora denominato "decreto Aprile" nonostante la sua approvazione sia ormai slittata a), il Rem sarà riconosciuto a chi ha la residenza ...

Agenzia_Ansa : La #Lega sospende l'occupazione delle Aule di Camera e Senato 'Timidi segnali dal governo'. Per il leader… - fattoquotidiano : Primo maggio, Mattarella: “Ripresa graduale, non vanificare sacrifici. Ora serve leale collaborazione tra le istitu… - fanpage : Un contratto da 30 milioni di euro. Ecco il contratto tra governo e Irene Pivetti #2maggio - dumbo54 : RT @BernardoOlanda: @AlbertoBagnai Non ho la più pallida idea di cosa succederà il 5 maggio (sui passati sono molto più preparato), spero s… - AleRinaldi75 : RT @CislNazionale: ?? Abbiamo chiesto al #Governo che vengano considerati tutti i lavori, perché ci sono tante lavoratrici e tanti #lavorat… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio governo Coronavirus, Autocertificazione, congiunti, seconde case: ecco quello che il governo deve chiarire Corriere della Sera Coronavirus in Veneto, le ultime notizie

Sale a 18.139 il numero di contagi positivi in totale dall’inizio della pandemia, sono 125 in più rispetto al 30 aprile. La provincia con più casi è quella di Verona. Ma i casi attualmente positivi in ...

Coronavirus, a Pianella esenzione suolo pubblico per bar e ristoranti e tasse sospese

La giunta comunale ha sospeso totalmente l'invio del ruolo Tari "auspicando un tempestivo segnale dal governo centrale in ordine agli aiuti promessi agli enti ... ma di fatto il nostro bilancio di ...

Sale a 18.139 il numero di contagi positivi in totale dall’inizio della pandemia, sono 125 in più rispetto al 30 aprile. La provincia con più casi è quella di Verona. Ma i casi attualmente positivi in ...La giunta comunale ha sospeso totalmente l'invio del ruolo Tari "auspicando un tempestivo segnale dal governo centrale in ordine agli aiuti promessi agli enti ... ma di fatto il nostro bilancio di ...