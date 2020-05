Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato' (Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - "Quando sono cominciate a circolare le voci in merito alle scarcerazioni di pericolosi boss, molti dei quali condannati al regime carcerario del 41 bis, come tanti, come tutti ho vissuto momenti di assoluto sgomento , incredulità, devastazione interiore. Sono stata assalita da un profondo sentimento di abbandono, di tradimento da parte di un'istituzione nella quale ho sempre creduto". E' quanto scrive in una lettera aperta la deputata M5S Piera Aiello, testimone di giustizia. Che "chiede scusa" per le scarcerazioni. Alle "vittime di Mafia, ai parenti, ai testimoni di giustizia, ai sopravvissuti ed ai tanti operai dell'antiMafia sociale che quotidianamente si adoperano per commemorare le vittime di Mafia e per diffondere una cultura che non può e non deve contemplare un condono mascherato dall'incompetenza e dall'inefficienza di tanti". "Quanto ... Leggi su liberoquotidiano Mafia : Aiello (M5S) - 'chiedo scusa per scarcerazioni boss - minata fiducia in Stato' (2)

La senatrice antimafia Aiello (M5S) : “Così passiamo per quelli che scarcerano i mafiosi. Avevo altre aspettative dal Movimento” (Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - "Quando sono cominciate a circolare le voci in merito alledi pericolosi, molti dei quali condannati al regime carcerario del 41 bis, come tanti, come tutti ho vissuto momenti di assoluto sgomento , incredulità, devastazione interiore. Sono stata assalita da un profondo sentimento di abbandono, di tradimento da parte di un'istituzione nella quale ho sempre creduto". E' quanto scrive in una lettera aperta la deputata M5S Piera, testimone di giustizia. Che "chiede" per le. Alle "vittime di, ai parenti, ai testimoni di giustizia, ai sopravvissuti ed ai tanti operai dell'antisociale che quotidianamente si adoperano per commemorare le vittime die per diffondere una cultura che non può e non deve contemplare un condono mascherato dall'incompetenza e dall'inefficienza di tanti". "Quanto ...

Noovyis : (Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato') Playhitmusic - - TV7Benevento : Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato' (2)... - TV7Benevento : Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato'... - OscarAiello : Interrogazione: Beni confiscati alla mafia - chiarimenti su gestione. - Oscar Aiello -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Aiello Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato' Metro Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato'

Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - "Quando sono cominciate a circolare le voci in merito alle scarcerazioni di pericolosi boss, molti dei quali condannati al regime carcerario del 41 bis, come tanti, come ...

Scarcerazione boss, Aiello (M5S) a TPI: “Altre aspettative dal Movimento”

Sarà Dino Petralia a guidare il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) dopo le dimissioni di Francesco Basentini a seguito delle roventi polemiche per la scarcerazione di molti boss di ...

Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - "Quando sono cominciate a circolare le voci in merito alle scarcerazioni di pericolosi boss, molti dei quali condannati al regime carcerario del 41 bis, come tanti, come ...Sarà Dino Petralia a guidare il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) dopo le dimissioni di Francesco Basentini a seguito delle roventi polemiche per la scarcerazione di molti boss di ...