Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato' (2) (Di sabato 2 maggio 2020) (Adnkronos) - "In maniera tempestiva sono stati emanati provvedimenti legislativi che coinvolgono il Procuratore nazionale antiMafia e la commissione parlamentare antiMafia chiamati ad esprimere pareri vincolanti qualora si prefigurassero situazioni analoghe che prevedano scarcerazioni eccellenti", dice ancora la deputata Aiello. "Tutto ciò non cancella un errore madornale ma ne riduce la gravità e gli effetti che potevano essere ancora più devastanti. Ho fatto quello che dovevo, in silenzio, determinata come mai a svolgere in maniera dignitosa quella funzione di rappresentanza che sono stata chiamata a svolgere da coloro che mi hanno votato. Ho fondamentali traguardi da raggiungere nell'immediato, alcune importanti informative antiMafia ed una legge ,di cui sono prima firmataria, a tutela dei testimoni di giustizia", spiega. "Il mondo della politica probabilmente ... Leggi su liberoquotidiano Mafia : Aiello (M5S) - 'chiedo scusa per scarcerazioni boss - minata fiducia in Stato'

La senatrice antimafia Aiello (M5S) : “Così passiamo per quelli che scarcerano i mafiosi. Avevo altre aspettative dal Movimento” (Di sabato 2 maggio 2020) (Adnkronos) - "In maniera tempestiva sono stati emanati provvedimenti legislativi che coinvolgono il Procuratore nazionale antie la commissione parlamentare antichiamati ad esprimere pareri vincolanti qualora si prefigurassero situazioni analoghe che prevedanoeccellenti", dice ancora la deputata. "Tutto ciò non cancella un errore madornale ma ne riduce la gravità e gli effetti che potevano essere ancora più devastanti. Ho fatto quello che dovevo, in silenzio, detercome mai a svolgere in maniera dignitosa quella funzione di rappresentanza che sono stata chiamata a svolgere da coloro che mi hanno votato. Ho fondamentali traguardi da raggiungere nell'immediato, alcune importanti informative antied una legge ,di cui sono prima firmataria, a tutela dei testimoni di giustizia", spiega. "Il mondo della politica probabilmente ...

Noovyis : (Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato') Playhitmusic - - TV7Benevento : Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato' (2)... - TV7Benevento : Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato'... - OscarAiello : Interrogazione: Beni confiscati alla mafia - chiarimenti su gestione. - Oscar Aiello -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Aiello Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato' Metro Mafia: Aiello (M5S), 'chiedo scusa per scarcerazioni boss, minata fiducia in Stato'

Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - "Quando sono cominciate a circolare le voci in merito alle scarcerazioni di pericolosi boss, molti dei quali condannati al regime carcerario del 41 bis, come tanti, come ...

Scarcerazione boss, Aiello (M5S) a TPI: “Altre aspettative dal Movimento”

Sarà Dino Petralia a guidare il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) dopo le dimissioni di Francesco Basentini a seguito delle roventi polemiche per la scarcerazione di molti boss di ...

Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - "Quando sono cominciate a circolare le voci in merito alle scarcerazioni di pericolosi boss, molti dei quali condannati al regime carcerario del 41 bis, come tanti, come ...Sarà Dino Petralia a guidare il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) dopo le dimissioni di Francesco Basentini a seguito delle roventi polemiche per la scarcerazione di molti boss di ...