«Ma il cielo è sempre più blu» | la musica italiana ricanta Rino Gaetano

«Ma il cielo è sempre più blu»: la musica italiana (ri)canta Rino Gaetano (Di sabato 2 maggio 2020) Un’iniziativa, un’altra, per sostenere la Croce Rossa Italiana. Cinquanta artisti del Bel Paese, da Gianna Nannini a Fabri Fibra, hanno deciso di reinterpretare un brano storico della tradizione musicale italiana per aiutare le attività della Cri. La scelta, infine, è ricaduta su Ma il cielo è sempre più blu, storico pezzo di Rino Gaetano la cui composizione «a strofe indipendenti» ben si presta ad un’interpretazione corale. Saranno, allora, Fiorello e Francesco Gabbani, Emma ed Elodie, Lo Stato Sociale, Levante, paolo Jannacci e J-Ax, tra gli altri, a prestare la propria voce alla Croce Rossa Italiana, in una versione inedita del brano disponibile online da venerdì 8 maggio. Leggi su vanityfair 50 artisti in Ma Il Cielo è Sempre Più Blu di Rino Gaetano per #ITALIANALLSTARS4LIFE - da Emal Meta e Fabrizio Moro a Il Volo e Baglioni

Ma il cielo è sempre più blu | Da Fabrizio Moro ad Emma : tutti cantano Rino Gaetano

