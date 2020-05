M5S, Muscarà: “Bike line, De Micheli mette a rischio la vita dei ciclisti” (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Consentire il transito degli scooter nella stessa corsia destinata dalle biciclette equivale a mettere a serio rischio l’incolumità dei ciclisti. La proposta del ministro dei Trasporti De Micheli di consentire nelle ‘bike line’ il traffico misto moto e bici è assolutamente da bocciare. Si corre il serio rischio che i ciclisti scampati al Covid possano perire a seguito di incidenti”. Lo dichiara la consigliera regionale M5S Maria Muscarà. “Nei giorni scorsi – prosegue Muscarà – abbiamo sottolineato la necessità di promuovere, nella fase 2 della emergenza Coronavirus, misure che sostengano una mobilità urbana che non impatti sull’ambiente, tenuto conto che al trasporto pubblico si tenderà a privilegiare i mezzi propri, con un inevitabile impatto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Consentire il transito degli scooter nella stessa corsia destinata dalle biciclette equivale are a seriol’incolumità dei ciclisti. La proposta del ministro dei Trasporti Dedi consentire nelle ‘bike’ il traffico misto moto e bici è assolutamente da bocciare. Si corre il serioche i ciclisti scampati al Covid possano perire a seguito di incidenti”. Lo dichiara la consigliera regionale M5S Maria Muscarà. “Nei giorni scorsi – prosegue Muscarà – abbiamo sottoato la necessità di promuovere, nella fase 2 della emergenza Coronavirus, misure che sostengano una mobilità urbana che non impatti sull’ambiente, tenuto conto che al trasporto pubblico si tenderà a privilegiare i mezzi propri, con un inebile impatto ...

