Lutto nel mondo delle Serie Tv | “Aveva un desiderio maniacale di divertire il pubblico”

(Di sabato 2 maggio 2020) Le sue foto alla fine dell'articolo. Il primo maggio è morto l’attore americano Sam Lloyd, noto per il personaggio di Ted Buckland nellatv Scrubs. Lloyd aveva 56 anni; lo scorso gennaio gli era stato diagnosticato un tumore inoperabile al cervello. Nella, unapiù famose e popolari sitcom degli anni Duemila, ambientata in un ospedale californiano.. (Continua...) Lloyd interpretava un avvocato con una bassa autostima e depresso, comparendo in quasi 100 episodi. Oltre che in Scrubs, Lloyd aveva avuto dei ruoli in molte altretv, tra cui: Desperate Housewives, Seinfeld, Modern Family, West Wing e Malcolm. Era anche un musicista e cantava in un gruppo vocale a cappella, i Blanks, comparso in molti episodi di Scrubs con il nome Poveri sfigati, o Cuori solitari. (Continua...) ...