L’orso M49 è stato catturato. E l’arroganza dell’uomo vince per l’ennesima volta (Di sabato 2 maggio 2020) Alla fine, apparentemente, ha vinto l’arroganza dell’uomo. O almeno di quella parte di umanità che ha ancora la convinzione di poter dominare il mondo e regolare i ritmi della Natura. Proprio in questi tempi, in cui dovremmo renderci conto che il nostro posto sulla Terra è quello di essere parte di Essa e non a capo di tutto, diamo ancora prova di arroganza, limitando la libertà di un animale che vive nei boschi, cioè nel suo habitat. Siamo una razza meschina, perché da quando esistiamo siamo la causa principale dell’estinzione di milioni di specie (a causa dell’uomo scomparse il 60% delle popolazioni animali in 40 anni) . E, quando avremmo la possibilità, anche in casi meno eclatanti, agiamo sempre con la presunzione che tutti gli spazi della Terra siano nostri, di nostro dominio. Anche nel caso della rocambolesca ... Leggi su ilfattoquotidiano Che fine farà l’orso M49

L’orso M49 catturato sulle montagne del Trentino : “E’ in buone condizioni - è stato portato nel centro faunistico dal quale era fuggito la scorsa estate”

rinaldosidoli : Chiediamo l’immediato rilascio dell'orso M49. Il Casteller non è un’area adatta ad assicurargli una permanenza comp… - fattoquotidiano : L'ORSO M49 Papillon è stato preso, ma è l’uomo che ha invaso i suoi spazi, non il contrario [Leggi, di Luca Mercall… - Agenzia_Ansa : L'orso M49 catturato in Trentino, interviene il ministro dell'Ambiente Costa: 'Ci stiamo adoperando per trovargli u… - ilfattoblog : L’orso M49 è stato catturato. E l’arroganza dell’uomo vince per l’ennesima volta - MorettiPaolo : RT @ausoloda: Reintroducono l'orso in provincia, grazie ai contributi della UE, e poi lo incarcerano… potevano lasciarlo dov'era o l'hanno… -

