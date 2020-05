Lombardia: Rolfi, '1,7 mln euro per 63 nuove imprese agricole under 40' (Di sabato 2 maggio 2020) Milano, 2 mag. (Adnkronos) - La Regione Lombardia, nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale 2014-2020, ha destinato 1,7 milioni di euro per la costituzione di 63 nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori. Dal 2014 a oggi sono stati decretati 27 milioni di euro a 1.200 nuove aziende gestite da under 40. "Investire nei giovani in agricoltura il miglior antivirus possibile. Le ragazze e i ragazzi portano nuove idee, nuove tecnologie, nuove energie per rendere il settore primario sempre più sostenibile e moderno. Questi ultimi due mesi ci hanno fatto capire l'importanza dell'agricoltura e di tutto il comparto agroalimentare che in Lombardia garantisce lavoro a 150 mila persone", ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi. "Aiutiamo non solo a far nascere nuove aziende ma anche a favorire il ricambio generazionale. Abbiamo riservato ... Leggi su liberoquotidiano Lombardia : Rolfi - 'aperto bando da 1 - 2 mln per progetti filiera corta'

