In onda stasera su Cielo, alle 21:20, c'è L'ingenua, film erotico del 1975 diretto da Gianfranco Baldanello con protagonista la giovane Ilona Staller, quella che più tardi diventerà Cicciolina. Appuntamento bollente stasera su Cielo alle 21:20 con L'ingenua, film erotico del 1975 con protagonista Ilona Staller, biondissima attrice ungherese arrivata in Italia solo pochi anni prima e destinata a sconvolgere il mondo dello spettacolo a luci rosse. Quando girò L'ingenua, sotto la direzione di Gianfranco Baldanello, Ilona Staller non era ancora Cicciolina (lo sarebbe diventata ufficialmente un paio d'anni dopo con la trasmissione radiofonica di Radio Luna) ma era già presenza ricorrente nel cinema erotico italiano, pur se non sempre accreditata e spesso sullo sfondo. L'ingenua è, a tutti gli effetti, il suo primo film con un ruolo di ...

Noovyis : (L'ingenua: il film erotico con Ilona Staller stasera su Cielo) Playhitmusic - - Stasera_in_TV : CIELO: (21:20) L'ingenua (Film) #StaseraInTV 02/05/2020 #PrimaSerata #l_ingenua @CieloTV - LuigiMascheroni : Non so voi, ma me per la rubrica quotidiana di @marcogiusti è imperdibile (e giornalisticamente molto originale e u… - _DAGOSPIA_ : STASERA NESSUN FILM DI EDWIGE FENECH MA POTETE RIFARVI CON ILONA STALLER NUDISSIMA IN 'L'INGENUA'… - comepareavoi : Devo fare una confessione. Mi decisi a vedere #TreMetriSopraIlCielo perché, dai, un film con una canzone di Tiziano… -

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? Prima di tutto protesto per il colore giallastro della copia di “Novecento” di Bernardo Bertolucci che ho visto ieri sera. Ma è possibile che non si riescano a vedere sugli schermi d ...

