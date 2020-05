L’influencer Tracy Kiss tra le polemiche | “Ecco cosa uso per rafforzare il sistema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Frullati con liquido seminale per difendersi dal Coronavirus. No, non è un consiglio medico e nemmeno la trasmissione tv di qualche (para) guru. Il suggerimento strampalato e che ha dato vita a non poche, sorta di rimedio casalingo della nonna da condividere così come fossimo tra amiche al bar (ma con distanza di un metro), arriva invece da una influencer inglese, tal. Ragazza londinese che nei profili aperti di Facebook e Instagram mostra i progressi del suo fitness casalingo e della sua alimentazione mentre sul profilo chiuso di Onlyfans regala momenti di intimità, appunto, ai suoi fan paganti. Ebbene, raggiunta da un tabloid inglese la ragazza ha spiegato che in queste settimane di quarantena ha voluto adottare undi nutrizione che, a suo avviso, sta dando risultati eccellenti ma che naturalmente non solo non basi scientifiche ma ...