L’incredibile processione per la Madonna a Barletta durante la quarantena per il

Ecco a voi le immagini della processione per la Madonna dello Sterpeto che si è tenuta ieri a Barletta con la partecipazione di numerose persone, molto vicine tra loro, nonostante i divieti di assembramento. A quanto si apprende, la statua è stata portata per un breve tratto della città vecchia, scortata dalla polizia locale, fino alla cattedrale dove è stata accolta anche dal sindaco Cosimo Cannito. Tra le persone che si definiscono "indignate" dall'accaduto, e che con un post su Facebook denunciano "la gravità del fatto", c'è il medico Danny Sivo, coordinatore del Sistema regionale di gestione integrata della sicurezza sul lavoro e dirigente del Lavoro e sicurezza nell'ospedale di Barletta.

