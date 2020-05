Lillo e Greg presentano D.N.A. : “L’egocentrismo e il divismo nel mirino del nostro esordio alla regia" (Di sabato 2 maggio 2020) D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è la prima regia cinematografica per il celebre duo comico, alle prese con una commedia surreale basata sui deliri dell'Ego. Cinismo sottile, sguardo arguto, sarcasmo pungente. La comicità di Lillo e Greg ha un DNA ben definito. Una combinazione di elementi impossibili da separare. Proprio come questo duo nato per stare insieme. Comici anche senza aprire bocca, come solo i veri comici sanno essere, Lillo e Greg vivono di contraddizioni, contrasti, opposti che convivono a meraviglia da quasi trent'anni. Un legame genetico che torna al cinema con D.N.A. - Decisamente Non Adatti, esordio alla regia di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori. Una commedia surreale, una specie di Dottor Jekyll e Mister Hyde in salsa nostrana, tutta basata sullo sberleffo dell'egocentrismo ... Leggi su movieplayer Il D.N.A. di Lillo e Greg non mente : minimo sforzo - massima resa -

D.N.A. (Decisamente non adatti) - l’esordio di Lillo e Greg alla regia in streaming VOD

D.N.A. - Decisamente Non Adatti - il film di Lillo e Greg da oggi on demand - ecco dove (Di sabato 2 maggio 2020) D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è la prima regia cinematografica per il celebre duo comico, alle prese con una commedia surreale basata sui deliri dell'Ego. Cinismo sottile, sguardo arguto, sarcasmo pungente. La comicità diha un DNA ben definito. Una combinazione di elementi impossibili da separare. Proprio come questo duo nato per stare insieme. Comici anche senza aprire bocca, come solo i veri comici sanno essere,vivono di contraddizioni, contrasti, opposti che convivono a meraviglia da quasi trent'anni. Un legame genetico che torna al cinema con D.N.A. - Decisamente Non Adatti, esordio alla regia di Pasquale Petrolo e Claudioori. Una commedia surreale, una specie di Dottor Jekyll e Mister Hyde in salsa nostrana, tutta basata sullo sberleffo dell'egocentrismo ...

SerenaNannelli : E' on demand il nuovo film, nonché debutto alla regia, di Lillo e Greg 'D.N.A. Decisamente non adatti'. Ecco la nos… - Notiziedi_it : Il D.N.A. di Lillo e Greg non mente: minimo sforzo, massima resa - Italia_Notizie : Il D.N.A. di Lillo e Greg non mente: minimo sforzo, massima resa - GianlucaCurti1 : Sul canale #TheFilmClub il nuovo esilarante film con #Lillo e #Greg #DNA in premium video on demand.… - RicMcmurphy1984 : #NowWatching D.N.A. - Decisamente non adatti.. Diretto dai mitici Lillo e Greg.. -

Ultime Notizie dalla rete : Lillo Greg Il D.N.A. di Lillo e Greg non mente: minimo sforzo, massima resa ilGiornale.it Lillo e Greg presentano D.N.A. : “L’egocentrismo e il divismo nel mirino del nostro esordio alla regia"

Cinismo sottile, sguardo arguto, sarcasmo pungente. La comicità di Lillo e Greg ha un DNA ben definito. Una combinazione di elementi impossibili da separare. Proprio come questo duo nato per stare ins ...

D.N.A (decisamente non adatti)

Doveva uscire al cinema, ma ora non si può (la stessa sorte toccherà la prossima settimana a “Tornare”, l’ultimo film di Cristina Comencini). Quindi va sulle piattaforme streaming on demand senza pass ...

Cinismo sottile, sguardo arguto, sarcasmo pungente. La comicità di Lillo e Greg ha un DNA ben definito. Una combinazione di elementi impossibili da separare. Proprio come questo duo nato per stare ins ...Doveva uscire al cinema, ma ora non si può (la stessa sorte toccherà la prossima settimana a “Tornare”, l’ultimo film di Cristina Comencini). Quindi va sulle piattaforme streaming on demand senza pass ...