L’estate si avvicina | il governo si dia una mossa altrimenti rischiamo di vedere il mare

(Di sabato 2 maggio 2020) Il tempo perduto non lo ritroveremo più. Ma l’estate? Che estate sarà? Chiusi in gabbie di plexiglass o distesi al sole a tre metri di distanza a prendere un’abbronzatura di mascherina chiazzata? Se ne leggono e se ne vedono di tutti i colori, e la depressione sale, anche per colpa di unche ci mette il carico da novanta. Ile la stagione balneare Se non fosse stato per le decisioni autonome dei presidenti di regione del centrodestra, la stagione balneare non si sarebbe mai avviata, visto che agli imprenditori era impedito perfino di effettuare la stagionale manutenzione. Cosicché quando Conte avrebbe fatto la concessione di aprire i lidi, nessuno sarebbe stato pronto. Né è chiaro quello che, di fatto, bisognerà fare per riuscire a garantire il giusto distanziamento sociale e tutte quelle norme previste per impedire ...