L’Eredità nuove puntate | ritorna con Gara dei Campioni per beneficenza

Leggi su gossipetv

(Di sabato 2 maggio 2020) La nuova Eredità: quando va in onda? Leincentrate sulladeiLede L’Eredità sono state confermate. Quando andrà in onda il game di Rai 1? La data scelta è il 4 maggio e si comincerà con ladei. Flavio Insinna, durante una puntata di Domenica In, aveva … L'articolo L’Ereditàcondeiperproviene da Gossip e Tv.