Lega Nazionale Dilettanti | ufficiale lo stop fino al 18 maggio

(Di sabato 2 maggio 2020) Laha ufficialmente prorogato la sospensione di ogni attività sportivaal prossimo 18Laha sospeso ogni attività sportivaal prossimo 18, come annunciato in un comunicatopubblicato sul proprio sito. «La, in ottemperanza del DPCM del 26 aprile 2020, ha prorogato la sospensione delle attività sino a tutto il 182020, sia a livelloche territoriale. Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi». Leggi su Calcionews24.com

STAMPUBBLICA INGUAIA ZINGA La svolta Elkann con Molinari e Giannini: l'unità nazionale per Draghi, includendo la L… - MarioGuglielmi : Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti sospende l'attività sino al 18 maggio - Rivierapress24 : Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti sospende l'attività sino al 18 maggio - ParmaLiveTweet : UFFICIALE: la LND sospende tutte le attività fino al 18 maggio: 'La Lega Nazionale Dilettanti, in ottemperanza del…

