lazio_magazine : RT @calciomercato_m: LECCE - Sticchi Damiani: 'Alcune Regioni consentono di ripartire attraverso allenamenti individuali, ma ce ne sono alt… - Enzovit : Lecce, Sticchi Damiani: ”Al 51 % la Serie A riparte” - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: LECCE - Sticchi Damiani: 'Alcune Regioni consentono di ripartire attraverso allenamenti individuali, ma ce ne sono alt… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: LECCE - Sticchi Damiani: 'Alcune Regioni consentono di ripartire attraverso allenamenti individuali, ma ce ne sono alt… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: LECCE - Sticchi Damiani: 'Alcune Regioni consentono di ripartire attraverso allenamenti individuali, ma ce ne sono alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Sticchi

LECCE – È stata approvata in Giunta la delibera di indirizzo per la “concessione in uso e gestione dello Stadio comunale Ettore Giardiniero”. Dopo il passaggio a vuoto dell’avviso pubblico per la conc ...«Abbiamo approvato in Giunta la delibera di indirizzo per la “concessione in uso e gestione dello Stadio comunale Ettore Giardiniero”. Dopo il passaggio a vuoto dell'avviso pubblico per la concessione ...