Le ricette della dottoressa De Conno: i muffin (FOTO e VIDEO) (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Quinto appuntamento della rubrica di Anteprima24 con i consigli della dottoressa Barbara De Conno, biologa e nutrizionista, che, dopo la preparazione dei biscotti al burro di arachidi, biscotti secchi per il thè, della cheesecake e dei biscotti al cocco, stavolta ha preparato degli ottimi e nutrienti muffin. Un nuovo consiglio della dottoressa beneventana, una mano tesa nei confronti di chi vuole essere attento alla linea senza, però, doversi privare del buon cibo. Questi gli ingredienti per la realizzazione dei biscotti al cocco ricoperti da cioccolato fondente: – 2 uova – 200 g avocado – 200 g farina – 80/100 g di zucchero – 180 g latte (vaccino o vegetale) – 1 bustina di lievito – gocce di cioccolato fondente o della polvere di cacao amaro – ... Leggi su anteprima24 Le ricette della dottoressa De Conno : i biscotti al cocco (VIDEO)

12 ricette a prova di fianchi e girovita | Rimodella il tuo corpo

Le ricette della dottoressa De Conno : la cheesecake (VIDEO) (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Quinto appuntamentorubrica di Anteprima24 con i consigliBarbara De, biologa e nutrizionista, che, dopo la preparazione dei biscotti al burro di arachidi, biscotti secchi per il thè,cheesecake e dei biscotti al cocco, stavolta ha preparato degli ottimi e nutrienti. Un nuovo consigliobeneventana, una mano tesa nei confronti di chi vuole essere attento alla linea senza, però, doversi privare del buon cibo. Questi gli ingredienti per la realizzazione dei biscotti al cocco ricoperti da cioccolato fondente: – 2 uova – 200 g avocado – 200 g farina – 80/100 g di zucchero – 180 g latte (vaccino o vegetale) – 1 bustina di lievito – gocce di cioccolato fondente opolvere di cacao amaro – ...

lianedesbois : RT @Ile2S: Pizzighettone. In questo momento sto scoprendo su Rete4 questo bel borgo in provincia di #Cremona. Illustrano anche delle rice… - RicettePassoPas : - welovepasta_it : Tante versioni e tradizioni, è il piatto della domenica per antonomasia, in Italia e nel mondo. Festeggiamo la pass… - CarlaGraur : PIZZA E FOCACCIA PUGLIESE CON UN PICCOLO TRUCCO - RICETTE DELLA NONNA MARIA - filidifumetto : RT @Azzurra6671: Vivo nel Paese della birra, eppure, da quando è scoppiata la crisi, non si trova più lievito di birra. È diventata merce p… -

Ultime Notizie dalla rete : ricette della Le ricette della dieta dukan per la fase crociera da fare in casa Yahoo Finanza Classi dimezzate, pasti al banco e didattica mista: ecco come riaprire le scuole

Dopo aver dato il suo contributo alla ripartenza delle imprese il Politecnico ci prova anche con la riapertura delle scuole. Con un documento di 62 pagine che parte dal ruolo cruciale dell’istruzione ...

Ragusa e coronavirus: sindaci dispongano esenzione tributi per bar e attività turistiche

Ragusa - “Una vigorosa iniezione di liquidità per alcuni casi, l’integrazione con un prolungamento della cassa integrazione per altri, senza dimenticare interventi di supporto almeno parzialmente a fo ...

Dopo aver dato il suo contributo alla ripartenza delle imprese il Politecnico ci prova anche con la riapertura delle scuole. Con un documento di 62 pagine che parte dal ruolo cruciale dell’istruzione ...Ragusa - “Una vigorosa iniezione di liquidità per alcuni casi, l’integrazione con un prolungamento della cassa integrazione per altri, senza dimenticare interventi di supporto almeno parzialmente a fo ...