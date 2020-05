Le 5 città schiacciate da Covid. Qui l'allerta ancora resta alta (Di sabato 2 maggio 2020) Alessandro Ferro La fondazione Gimbe, attraverso il presidente Nino Cartabellotta, fornisce la fotografia attuale sui casi in Italia delle varie province: situazione critica soprattutto ad Asti, Piacenza, Cremona. Se la passano meglio Crotone, L'Aquila e Perugia con meno casi in rapporto al numero di abitanti Verde, giallo e rosso, come il semaforo: questi, però, sono i colori delle aree italiane che stanno meglio o peggio in quanto a Covid-19. È lo schema elaborato dalla Fondazione Gimbe sull'andamento del virus, con i dati aggiornati per provincia. Come va letto il grafico Se Crotone, L'Aquila e Perugia sono le province in cui il virus colpisce di meno, Piacenza e Cremona sono ancora in piena difficoltà mentre Asti nell'ultima settimana, è la provincia che ha visto il maggior aumento di casi positivi in Italia. Il grafico allegato in basso ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 maggio 2020) Alessandro Ferro La fondazione Gimbe, attraverso il presidente Nino Cartabellotta, fornisce la fotografia attuale sui casi in Italia delle varie province: situazione critica soprattutto ad Asti, Piacenza, Cremona. Se la passano meglio Crotone, L'Aquila e Perugia con meno casi in rapporto al numero di abitanti Verde, giallo e rosso, come il semaforo: questi, però, sono i colori delle aree italiane che stanno meglio o peggio in quanto a-19. È lo schema elaborato dalla Fondazione Gimbe sull'andamento del virus, con i dati aggiornati per provincia. Come va letto il grafico Se Crotone, L'Aquila e Perugia sono le province in cui il virus colpisce di meno, Piacenza e Cremona sonoin piena difficoltà mentre Asti nell'ultima settimana, è la provincia che ha visto il maggior aumento di casi positivi in Italia. Il grafico allegato in basso ...

