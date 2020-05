Lady Gaga manda un bel messaggio all’Italia attraverso Tiziano Ferro VIDEO

Leggi su bitchyf

(Di sabato 2 maggio 2020)è stata criticata da diversi italiani (tra cui Malgioglio), per non aver espresso vicinanza al nostro paese in un momento di forte difficoltà come quello che stiamo vivendo in questi mesi. In realtà qualche settimana fa la Germanotta ha registrato un belper l’Italia e l’hato a, che poco fa l’ha pubblicato sui social. “Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che stanno soffrendo adesso in Italia. Non so bene cosa dire se non che vi voglio bene. Vi amo, siete nelle mie preghiere. So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi in casa in questo momento. Ho dei parenti in Sicilia. Vi prometto che andrà tutto bene, supereremo tutto. Voglio dire agli italiani che sono nel mio cuore. Dobbiamo essere uniti in questo momento ed essere gentili tra noi. Mondo tutto il mio amore ...