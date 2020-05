La solitudine delle madri locked-down

Leggi su vanityfair

(Di sabato 2 maggio 2020) Il nome mamma risuona per tutto il giorno: gridato, sussurrato, ripetuto a mitraglia, preteso, domandato. Non c’è mai tregua: dall’alba a notte fonda, in bagno come in mezzo a una videolezione per reclamare assistenza. È la vita quotidiana delle madri in lockdown, quelle con uno, due o più figli tra gli 0 e gli 8 anni confinati in pochi metri quadri da due mesi, di cui nessun Decreto o datore di lavoro fa menzione parlando di chiusura di scuole, asili nido, parchi cittadini, oratori, se non dando per scontato che siano loro ad occuparsi dei figli. Malgrado la presenza fondamentale dei mariti, su di loro grava il peso maggiore. Per molte consiste nel riuscire a coniugare smartworking, videoconferenze, pranzi, cene, riordino giochi, addormentamenti. Per altre, magari senza lavoro, vuol dire riuscire ad affrontare mentalmente ed economicamente giornate senza più aiuti, appuntamenti, incontri con i familiari o persone di supporto.