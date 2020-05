La scuola del futuro riapre a settembre: le precisazioni del ministro Azzolina (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLe scuole riapriranno a settembre, questo era noto ormai da tempo. Lo rifaranno, però, con delle novità che Lucia Azzolina ha svelato questo questo pomeriggio a Skytg24. Il ministro dell’istruzione ha fatto chiarezza su un punto, un’ipotesi circolata nei giorni scorsi: “Non abbiamo mai parlato di doppi turni“. Al vaglio da parte del Governo ci sono altre idee, come quella di dividere le classi con metà alunni in aula e l’altra metà collegata online da casa. “La metà degli studenti per metà settimana andrebbe a scuola, poi l’altra metà, e comunque si terrebbero sempre gli studenti che sono a distanza collegati, così la socialità resta“, ha dichiarato la Azzolina. Ipotesi, per l’appunto, ma una certezza c’è: “A settembre si ... Leggi su anteprima24 Coronavirus e scuola - Azzolina : da settembre suddivisione delle classi - metà studenti per metà settimana

