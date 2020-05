La principessa Charlotte compie 5 anni Le foto di mamma Kate e quella somiglianza

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 maggio 2020) La principessinaElisabeth Diana, secondogenita di William eMiddletonoggi 5e per l’occasione sono state pubblicate alcune sueinedite sul profilo Instagram ufficiale degli eredi al trono. Nelle immagini, scattate da sua madre, duchessa di Cambridge, si vedono un primo piano di, con un’acconciatura semi-raccolta, in un altro scatto si vede la principessina mentre consegna cibo ai pensionati isolati durante l’emergenza sanitaria. “Il duca e la duchessa di Cambridge sono molto lieti di condividere quattro nuovegrafie dellaprima del suo quinto compleanno domani – si legge nella caption del post pubblicato dall’account @kensingtonroyal – Le immagini sono state scattate dalla Duchessa mentre la famiglia aiutava a impacchettare e consegnare pacchi di cibo per pensionati isolati ...