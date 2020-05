La principessa Charlotte compie 5 anni Gli scatti per celebrarla raccontano il lockdown

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 maggio 2020) Per laè tempo di spegnere 5 candeline. La secondogenita di William e Kategliil 2 maggio e, come da tradizione, agli auguri social sono stati seguiti da alcuni suoiinediti.La immagini sono apparse sul profilo ufficiale di Kensinghton Palace e ritraggonoin diverse pose, impegnata nella distribuzione dei pacchi alimentari per i pensionati (che abitano vicino alla loro residenza nel Norfolk) bloccati nelle proprie case per l’emergenza coronavirus. The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs of Princessahead of her fifth birthday tomorrow.The images were taken by The Duchess as the family helped to pack up and deliver food packages for isolated pensioners in the local area. pic.twitter.com/2scloP8BlF— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 1, 2020