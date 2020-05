La Premier League valuta la ripresa in massimo 8-10 stadi (Di sabato 2 maggio 2020) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’obiettivo della Premier League resta quello di portare a termine la stagione ma per centrarlo bisogna far giocare le 92 gare rimanenti in un massimo di 8-10 stadi e circa 40 mila test. E’ quanto emerso dalla riunione di ieri fra i 20 club, compatti nel voler riprendere il campionato ma consapevoli che bisognera’ limitarsi a un certo numero di stadi ‘autorizzati’ sia dal punto di vista sanitario che dell’ordine pubblico. La Lega inglese, al termine della riunione, ha ribadito che la salute e la sicurezza di calciatori e staff restano le priorita’ e che il ritorno agli allenamenti e alle gare avverra’ solo col via libera del governo e previa consultazione di medici, giocatori e tecnici. Ma per allora la Premier vuole farsi trovare pronta, per questo porta avanti il “Project Restart”. Il ... Leggi su ildenaro Il piano della Premier League - giocare 92 partire in 8-10 stadi

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'obiettivo della Premier League resta quello di portare a termine la stagione ma per centrarlo bisogna far giocare le 92 gare rimanenti in un massimo di 8-10 stadi e circa 40 mila test. E' quanto emerso dalla riunione di ieri fra i 20 club, compatti nel voler riprendere il campionato ma consapevoli che bisognera' limitarsi a un certo numero di stadi 'autorizzati' sia dal punto di vista sanitario che dell'ordine pubblico. La Lega inglese, al termine della riunione, ha ribadito che la salute e la sicurezza di calciatori e staff restano le priorita' e che il ritorno agli allenamenti e alle gare avverra' solo col via libera del governo e previa consultazione di medici, giocatori e tecnici. Ma per allora la Premier League vuole farsi trovare pronta, per questo porta avanti il "Project Restart".

