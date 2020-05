matteosalvinimi : Vergogna al governo e anche a De Luca, che non vuole in Campania altri Italiani ma sta zitto di fronte all’arrivo d… - AndreaMarcucci : Con #Salvini si passa sempre dalla tragedia alla farsa. Il leader della Lega, uno dei meno presenti in aula, mette… - davidealgebris : Quando un Populista/Nazionalista (Lega / M5S / FDI) ti dice che si aspetta Solidarietà, tradotto in Italiano vuole… - clifflorenz : RT @matteosalvinimi: Vergogna al governo e anche a De Luca, che non vuole in Campania altri Italiani ma sta zitto di fronte all’arrivo di m… - Doct_Manhattan : RT @matteosalvinimi: Vergogna al governo e anche a De Luca, che non vuole in Campania altri Italiani ma sta zitto di fronte all’arrivo di m… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega vuole Serie A: la Lega vuole terminare la stagione Fantamagazine Il ministro Spadafora gela il calcio «La Lega di Serie A pensi a un piano B»

«La Lega di Serie A deve pensare a un piano B. È un invito che faccio anche alla Figc perché le soluzioni possono essere tante». Lo ha dichiarato, nella mattinata di mercoledì 29 aprile, il ministro p ...

La Lega di A vuole riprendere compatta Se sarà stop, dovrà decretarlo il governo

«Una volontà unanime per portare a termine la stagione»: così si è espressa l’Assemblea di Serie A venerdì 1° maggio. Ma se sarà stop dovrà essere il governo a decretarlo. L’Assemblea di serie A era s ...

