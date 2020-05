La Juventus manda un messaggio al City e Guardiola: Bonucci "colonna" e "simbolo" bianconero (Di sabato 2 maggio 2020) La Juventus punta forte su Leonardo Boniucci e non ha intenzione di cedere alle lusinghe dei top club europei. Specie del Manchester City che da settimane ha espresso il suo gradimento per il centrale di Maurizio Sarri, obiettivo di mercato di Pep Guardiola. I segnali bianconeri sono arrivati proprio in occasione della 33esimo compleanno del numero 19, festeggiato dalla Juventus con un importante comunicato: "Semplicemente, uno dei nostri pilastri. Una colonna della difesa, ma non solo:... Leggi su 90min “Si parla solo dei rigori da dare contro la Juventus” : il calciatore bianconero non le manda a dire (Di sabato 2 maggio 2020) Lapunta forte su Leonardo Boniucci e non ha intenzione di cedere alle lusinghe dei top club europei. Specie del Manchesterche da settimane ha espresso il suo gradimento per il centrale di Maurizio Sarri, obiettivo di mercato di Pep. I segnali bianconeri sono arrivati proprio in occasione della 33esimo compleanno del numero 19, festeggiato dallacon un importante comunicato: "Semplicemente, uno dei nostri pilastri. Unadella difesa, ma non solo:...

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???#Castrovilli parla del futuro e manda segnali a #Juventus e #Inter: 'Ora tocca a me' ??#CMITmercato - calciomercatoit : ???#Castrovilli parla del futuro e manda segnali a #Juventus e #Inter: 'Ora tocca a me' ??#CMITmercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, Moggi “manda” Milik in bianconero - andreacauti : Tutti d'accordo #iostoconverdelli Poi arriva il celeberrimo 'stile Fiat' o 'stile #Juventus' o 'stile #Agnelli/Elk… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus manda La Juventus manda un messaggio al City e Guardiola: Bonucci "colonna" e "simbolo" bianconero 90min La Juventus manda un messaggio al City e Guardiola: Bonucci "colonna" e "simbolo" bianconero

La Juventus punta forte su Leonardo Boniucci e non ha intenzione di cedere alle lusinghe dei top club europei. Specie del Manchester City che da settimane ha espresso il suo gradimento per il centrale ...

BeSports, nerazzurri sempre al settimo posto. E domani c'è il derby col Livorno

Pisa, 2 maggio 2020 - Ancora una serata positiva di gare per i nerazzurri del campionato BeSports di eFootball Pes 2020. Il Pisa formato da Carmine Liuzzi e Salvatore Di Giacomo ha ottenuto 4 punti in ...

La Juventus punta forte su Leonardo Boniucci e non ha intenzione di cedere alle lusinghe dei top club europei. Specie del Manchester City che da settimane ha espresso il suo gradimento per il centrale ...Pisa, 2 maggio 2020 - Ancora una serata positiva di gare per i nerazzurri del campionato BeSports di eFootball Pes 2020. Il Pisa formato da Carmine Liuzzi e Salvatore Di Giacomo ha ottenuto 4 punti in ...