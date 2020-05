La Grecia trema | terremoto di 6 6 a Creta nel pomeriggio

Leggi su zon

(Di sabato 2 maggio 2020) Undi 6.6 gradi della scala Richter è avvenuto questosull’isola diin: nessun danno a cose o persone Erano le 14.51 di questoquando la terra inhato: uno spaventosodi 6.6 gradi della Scala Richter è stato registrato a sud dell’Isola di, precisamente a 110 chilometri da Iapera, sulla costa meridionale. Le autorità locali riferiscono che non si registrano danni a cose o persone: il centro abitato più vicino, si trova a circa novanta chilometri dall’epicentro della scossa, il villaggio di Nea Anatoli. Ildi questo, un fulmine a ciel sereno mentre il resto d’Europa combatte il Coronavirus, registrato ad una profondità di circa dieci chilometri è solo l’ultimo in ordine di tempo che ha interessato la, in ...