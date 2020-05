La Fifa si sbilancia | “Calendario nell’anno solare? E’ una soluzione”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 2 maggio 2020) Lasisullo stravolgimento dei calendari dopo la lunga pausa a causa della pandemia di Coronavirus. Attraverso le parole del vicepresidente dell’organo mondiale, e presidente della CONCACAF, Victor Montagliani, è emersa l’ampia apertura: l’idea dei campionati nell’annonon è da scartare. “Avevamo già cominciato a ragionare su come impostare un nuovo calendario dal 2024, ora con questa crisi servono risposte immediate – dice a Radio Sportiva – C’è la possibilità di pensare a come riformare il calcio, non solo in Europa ma in tutto il mondo, di migliorare le cose a livello di date. È una discussione da fare, specialmente con confederazioni e federazioni. Ne abbiamo l’opportunità perché il Mondiale in Qatar del 2022 si giocherà a novembre/dicembre ...