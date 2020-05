La denuncia delle Sardine: «Su Telegram organizzano manifestazioni in piazza per il 4 maggio» (Di sabato 2 maggio 2020) «E il timore diventa realtà! Gruppi eversivi, autonomi e organizzati mediante l’uso di Telegram si preparano a riempire piazze per il 4 maggio». È quanto denunciano, attraverso un post su Facebook, le Sardine. Il riferimento è al giorno di avvio della Fase 2 dell’emergenza coronavirus. «Il primo giorno di allentamento delle misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica, diventa, per certi individui, una scusa per dimostrare la loro forza individuale col supporto del branco», sostiene il movimento, che allega una lista di link Telegram riferibili a iniziative in 11 regioni. LEGGI ANCHE –> Il movimento della Lombardia lancia una raccolta fondi su Facebook per la Croce Rossa di Bergamo E il timore diventa realtà!Gruppi eversivi, autonomi e organizzati mediante l’uso di #Telegram si preparano a ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - gruppi eversivi si organizzano su Telegram per scendere in piazza contro lockdown il 4 maggio : la denuncia delle sardine

Ultime Notizie dalla rete : denuncia delle La denuncia delle Sardine: «Su Telegram organizzano manifestazioni in piazza per il 4 maggio» Giornalettismo.com Spresiano. Positivo al Coronavirus, anziano di 75 anni viola due volte la quarantena

È uscito di nuovo il 75enne positivo al Covid: la chiave si spezza nella serratura mentre tenta di rincasare in fretta SPRESIANO. C’è ricascato, dopo neanche un paio di settimane dalla prima denuncia.

SERIE B - L' avv. Chiacchio sentenzia: “Se ci sarà lo stop del campionato il Crotone deve essere promosso in serie A”

L’ avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo che ha seguito i piu’ grandi processi sportivi patrocinando numerosi club, in una dichiarazione pubblicata sull’edizione di oggi del bisettim ...

