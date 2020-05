Kim Jong-un, il dettaglio che rivela il vero stato di salute del dittatore (Di sabato 2 maggio 2020) Dopo tre settimane di assenza dalla scena politica e dopo i rumori su un attacco di cuore fatale, Kim Jong-un è riapparso in pubblico. Sembra star bene, ma sul polso spunta un marchio sospetto. La Kcna, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, e il Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito Leggi su iltempo Kim Jong-un è vivo?/ Riapparso in pubblico dopo 3 settimane : perché c'è da fidarsi

Kim Jong-un riappare in pubblico dopo giorni di mistero : il video diffuso dalla tv nordcoreana

Kim Jong Un torna in pubblico scortato dalla sorella : resta il mistero su cosa succede in Corea del Nord (Di sabato 2 maggio 2020) Dopo tre settimane di assenza dalla scena politica e dopo i rumori su un attacco di cuore fatale, Kim-un è riapparso in pubblico. Sembra star bene, ma sul polso spunta un marchio sospetto. La Kcna, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, e il Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito

Corriere : Nord Corea, Kim Jong Un torna in pubblico dopo tre settimane - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane all'inaugurazione di una fabbrica di fert… - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - chiccomoggia : RT @segnanti: Corea del Nord, maggio 2020 Kim Jong Un riappare in pubblico dopo 3 settimane, mettendo a tacere le voci sulla sua presunta… - coldvcoffee : RT @flpsq: Kim non muore si rivede -