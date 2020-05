Kim Jong-un è tornato | di nuovo in pubblico dopo tre settimane di silenzio

Corriere : Nord Corea, Kim Jong Un torna in pubblico dopo tre settimane - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane all'inaugurazione di una fabbrica di fert… - GiuseppeEvangeo : RT @SkyTG24: Stampa sud coreana, Kim Jong Un è riapparso in pubblico - ciastinbieber : RT @flpsq: Kim non muore si rivede -

Kim Jong Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Kim Jong