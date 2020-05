Katia Ricciarelli | chi è | età | carriera | curiosità e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 maggio 2020) Torna l’appuntamento con Verissimo-Le Storie. Si amplia il coro virtuale ImagineForVerissimo. Si uniranno altri artisti:, Ron, Cristina D’Avena, Francesco Gabbani, Jacopo Ottonello e Francesco Bertoli Conosciamo meglio: chi è, età,, nome d’arte di Catiuscia Maria Stella, è nata a Rovigo il 18 gennaio 1946. Il soprano è nata in una famiglia non agiata: la madre, infatti, è stata abbandonata dal marito che si è arruolato come volontario nella campagna di Russia.ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e, ha debuttato nel 1969 a Mantova con La bohéme. Si è esibita nei maggiori teatri del mondo e ha affiancato, a partire dagli anni 2000, allaoperistica anche quella da ...