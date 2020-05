Kabul | ritorno al passato

Leggi su feedproxy.google

(Di sabato 2 maggio 2020) Se la pace non cammina, ritorna la guerra. Devono ammetterlo a: gli attentati riprendono il ritmo di due anni addietro. Non lo dice il apertamente il governo, ma gli uomini del Sigar, l'Ispettorato speciale per la ricostruzione. E sono attentati talebani, non dello Stato Islamico del Khorasan che dalle trattative di Doha era escluso e si escludeva da sé. Peraltro negli ultimi tre mesi coi marines poco schierati nei presidi di terra, l'impatto offensivo ricade tutto sul claudicante (...) - Mondo