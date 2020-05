Juventus-Atalanta 2-2, Cristiano Ronaldo lascia il campo e va in Svizzera. Il ‘fenomeno’ aggredisce Muriel (Di sabato 2 maggio 2020) Dopo il successo dell’Inter contro il Torino continua il programma valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A, passo falso della Juventus nella sfida d’alta quota contro l’Atalanta. Le attese della vigilia sono state confermate, la partita infatti ha regalato ottime giocate ed è stata intensa dal primo all’ultimo minuto, clamoroso episodio nel finale che rischia di condizionare la corsa scudetto della squadra di Maurizio Sarri. Ma andiamo con ordine. Come anticipato dalle probabili formazioni di CalcioWeb, dal primo minuto c’è Bernardeschi, l’ex Fiorentina fino al momento ha deluso le aspettative e per giocare ha messo in pratica un’arma vincente: la minaccia. “Non ce la faccio più a stare in panchina. E quando gioco non so mai dove devo stare. Mi metti nei tre davanti, sulla trequarti, poi ... Leggi su calcioweb.eu La Juventus prepara le pedine di scambio : affari con la Fiorentina - sullo sfondo l’Atalanta

Mercato Juventus - Paratici piomba su due gioielli dell’Atalanta

Calciomercato - scambi per Juventus e Milan. L’Atalanta fa sul serio e guarda in Francia (Di sabato 2 maggio 2020) Dopo il successo dell’Inter contro il Torino continua il programma valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A, passo falso dellanella sfida d’alta quota contro l’. Le attese della vigilia sono state confermate, la partita infatti ha regalato ottime giocate ed è stata intensa dal primo all’ultimo minuto, clamoroso episodio nel finale che rischia di condizionare la corsa scudetto della squadra di Maurizio Sarri. Ma andiamo con ordine. Come anticipato dalle probabili formazioni di CalcioWeb, dal primo minuto c’è Bernardeschi, l’ex Fiorentina fino al momento ha deluso le aspettative e per giocare ha messo in pratica un’arma vincente: la minaccia. “Non ce la faccio più a stare in panchina. E quando gioco non so mai dove devo stare. Mi metti nei tre davanti, sulla trequarti, poi ...

Angolo_Atalanta : Cosa succede se la #SerieA non riprende??? ????La #Juventus vince lo scudetto? Il #Milan va in #UEL? E chi retrocede?… - GianniIglesias : RT @iltifososocial: Una panoramica dei punti accumulati dai club di serie A dal 2000 a oggi. ???? Quale club vi impressiona di più????? Font… - iltifososocial : Una panoramica dei punti accumulati dai club di serie A dal 2000 a oggi. ???? Quale club vi impressiona di più?????… - Moixus1970 : RT @sportface2016: #PapuGomez ringrazia #Dybala per aver messo all'asta la sua maglia numero 10 della #Juventus per una raccolta fondi volt… - sportface2016 : #PapuGomez ringrazia #Dybala per aver messo all'asta la sua maglia numero 10 della #Juventus per una raccolta fondi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Atalanta Juventus-Atalanta 2-2, Cristiano Ronaldo lascia il campo e va in Svizzera. Il ‘fenomeno’ aggre ... CalcioWeb Calciomercato Serie A, un big spaventa i tifosi: “Sogno la Premier League”

A 25 anni è una delle stelle della Serie A, ma in diretta su ‘Instagram’ spiazza tutti: “In futuro mi vedo in Premier League”. Il campionato di Serie A interrotto dal ‘Coronavirus’ è uno dei migliori ...

Allenamenti: il Napoli riparte, il Parma frena. La Serie A è spaccata

ROMA - Serie A spaccata in due sul tema degli allenamenti. Nonostante infatti la decisione del Governo di impedire le sedute collettive prima del 18 maggio, alcune squadre del campionato hanno ottenut ...

A 25 anni è una delle stelle della Serie A, ma in diretta su ‘Instagram’ spiazza tutti: “In futuro mi vedo in Premier League”. Il campionato di Serie A interrotto dal ‘Coronavirus’ è uno dei migliori ...ROMA - Serie A spaccata in due sul tema degli allenamenti. Nonostante infatti la decisione del Governo di impedire le sedute collettive prima del 18 maggio, alcune squadre del campionato hanno ottenut ...