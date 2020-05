Juve, ritorno di fiamma per un terzino del Barcellona: Paratici ci riprova ma c'è un ostacolo (Di sabato 2 maggio 2020) La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi di qualità per la prossima stagione. Il prossimo, secondo il direttore sportivo Fabio Paratici, sarà un calciomercato fatto principalmente di scambi e la Juve studia le giuste soluzioni per ogni evenienza. FC Schalke 04 v SC Paderborn 07 - Bundesliga Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, gli affari tra Juventus e Barcellona potrebbero non comprendere il solo Arthur Melo. Le due società lavorano alacremente alla ricerca... Leggi su 90min Pogba Juventus - Schira : «Si lavora al ritorno. Occhio a Douglas Costa»

Juve - Ronaldo come Higuain : ora il ritorno in Italia è un giallo

Grandi manovre per Pjanic. Il Barça offre Arthur - ma il brasiliano gela la Juve. E c'è un ritorno di fiamma (Di sabato 2 maggio 2020) Lantus continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi di qualità per la prossima stagione. Il prossimo, secondo il direttore sportivo Fabio, sarà un calciomercato fatto principalmente di scambi e lastudia le giuste soluzioni per ogni evenienza. FC Schalke 04 v SC Paderborn 07 - Bundesliga Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, gli affari trantus epotrebbero non comprendere il solo Arthur Melo. Le due società lavorano alacremente alla ricerca...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve Under 23, ritorno in campo improbabile. Ghirelli: 'Al momento i medici non ci danno chance di ripresa' https://t.co… - TUTTOJUVE_COM : Juve Under 23, ritorno in campo improbabile. Ghirelli: 'Al momento i medici non ci danno chance di ripresa' - antocaf : #Pogba in trend topic, si vocifera di un suo ritorno alla mia #Juve, parlare di calcio dopo due mesi è un po' come… - RaiSport : #Ronaldo a #Madeira con la famiglia ? Per il ritorno a Torino c'è ancora tempo?? - Teo__Visma : @saldare86 @FootballManager 3 scudetti consecutivi, il primo con suicidio di Juve e Napoli, il secondo dominato, il… -