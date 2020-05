Juve | almeno 6 le possibili cessioni in estate Ma c' è il rischio di un nuovo

(Di sabato 2 maggio 2020) "Sarà un mercato creativo ed elastico": parola di Fabio Paratici, direttore sportivo dellantus, che non esclude latà di un calciomercato costellato di scambi. Laavrebbe molti elementi da sacrificare per poter poi raggiungere altri obiettivi. Olympique Lyon vntus - UEFA Champions League Round of 16: First Leg Il club bianconero ha messo nel mirino numerosi calciatori ma prima degli acquisti potrebbe essere costretta a cedere. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono 6 gli...

"Sarà un mercato creativo ed elastico": parola di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, che non esclude la possibilità di un calciomercato costellato di scambi. La Juve avrebbe molti elem ...L'incertezza regna ancora sovrana in casa Juventus circa la data ufficiale per la ripresa degli allenamenti di squadra e l'attesa per un protocollo definito e condiviso che segni il via libera. Un "vu ...