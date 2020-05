Javier Rojas pronto per Amici Speciali: il ritorno lo emoziona (video) (Di sabato 2 maggio 2020) Amici Speciali, i concorrenti raggiungono gli studi Elios: il video del ritorno di Javier Javier Rojas è pronto per Amici Speciali, oggi i protagonisti del cast pare si siano ritrovati agli Studi Elios per cominciare le prove. Sulla data d’inizio c’è ancora qualche incertezza, insomma nulla di ufficiale per il momento. Un video di Javier … L'articolo Javier Rojas pronto per Amici Speciali: il ritorno lo emoziona (video) proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Javier Rojas : "Con Talisa Ravagnani siamo amici. Dopo la quarantena dobbiamo vederci e capire"

‘Amici Speciali’ - Nicolai Gorodiskii smentisce la sua partecipazione poi insinua : “Io e Javier Rojas siamo sempre stati amici - forse era la produzione che…”

Amici 2020 - novità sulla storia d’amore di Javier Rojas e Talisa Rovagnani (Di sabato 2 maggio 2020), i concorrenti raggiungono gli studi Elios: ildeldiper, oggi i protagonisti del cast pare si siano ritrovati agli Studi Elios per cominciare le prove. Sulla data d’inizio c’è ancora qualche incertezza, insomma nulla di ufficiale per il momento. Undi… L'articoloper: illo) proviene da Gossip e Tv.

bnotizie : Javier Rojas pronto per Amici Speciali: il ritorno lo emoziona (video) - justrooxyWords_ : RT @NuncaTeIras: Quando ti rendi conto che ad #AmiciSpeciali non ci sarà il duetto Nigiotti-Rojas su 'Baciami Adesso' #Javier #JavierRojas… - Martina54974579 : RT @NuncaTeIras: Quando ti rendi conto che ad #AmiciSpeciali non ci sarà il duetto Nigiotti-Rojas su 'Baciami Adesso' #Javier #JavierRojas… - NuncaTeIras : Quando ti rendi conto che ad #AmiciSpeciali non ci sarà il duetto Nigiotti-Rojas su 'Baciami Adesso' #Javier… - infoitcultura : Javier Rojas, Talisa Ravagnani, amici o qualcosa di più? -