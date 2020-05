Infermiere dell’ospedale Cervello positivo al Covid19 | tamponi a tappeto

Leggi su direttasicilia

(Di sabato 2 maggio 2020) Undel’ospedaledi Palermo è risultatoal Coronavirus. L’uomo nei giorni scorsi aveva accusato i sintomi di una leggera astenia ed è adesso sotto osservazione nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale palermitano. Il tampone è risultato. In seguito alla notizia dell’al Covid-19, sono stati eseguiti ia tutti i dipendenti del reparto in cui lavora. I test sono stati eseguiti a 100 persone tra medici e sanitari. I primi 15 sono risultati negativi. La notizia è stata riportata da La Repubblica. È il primoa Palermo che risultain una’area Covid-19 degli ospedali riuniti Villa sofia-. In Sicilia, secondo l’ultimo report epidemiologico aggiornato ai primi di aprile, sono oltre 110 gli operatori sanitari contagiati ...