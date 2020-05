In Sardegna autorizzate le messe. Dall’11 maggio riaprono negozi e parrucchieri (Di sabato 2 maggio 2020) Pronta la ‘fase 2’ in Sardegna. autorizzate le messe. parrucchieri e negozi riapriranno l’11 maggio. ROMA – La Sardegna si prepara alla ‘fase 2’. Una ripartenza che rischia di scontrarsi il Governo visto che alcune misure potrebbero essere impugnate dal ministro Boccia perché non in linea con quanto deciso dal dpcm. Alto il rischio di un nuovo braccio di ferro tra Stato e Regioni anche se il presidente Solinas non sembra essere intenzionato a ritirare l’ordinanza. Dalle seconde case alle messe Il primo punto di scontro potrebbero essere le messe. Il governatore ha dato il via libera alle funzioni religiose precisando che “nell’ordinamento giuridico italiano è prevista una netta distinzione tra cerimonia, funzione e pratica religiosa“. Le celebrazioni, quindi, dovranno svolgersi nel rispetto delle norme ... Leggi su newsmondo (Di sabato 2 maggio 2020) Pronta la ‘fase 2’ inleriapriranno l’11. ROMA – Lasi prepara alla ‘fase 2’. Una ripartenza che rischia di scontrarsi il Governo visto che alcune misure potrebbero essere impugnate dal ministro Boccia perché non in linea con quanto deciso dal dpcm. Alto il rischio di un nuovo braccio di ferro tra Stato e Regioni anche se il presidente Solinas non sembra essere intenzionato a ritirare l’ordinanza. Dalle seconde case alleIl primo punto di scontro potrebbero essere le. Il governatore ha dato il via libera alle funzioni religiose precisando che “nell’ordinamento giuridico italiano è prevista una netta distinzione tra cerimonia, funzione e pratica religiosa“. Le celebrazioni, quindi, dovranno svolgersi nel rispetto delle norme ...

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna autorizzate In Sardegna autorizzate le messe. Dall’11 maggio riaprono negozi e parrucchieri News Mondo Sardegna: “Sì alle Messe”/ Solinas autorizza le funzioni: ecco come

La Sardegna dice sì alla celebrazione delle Messe: “Sono autorizzate le funzioni eucaristiche ordinarie”, dunque tutte le Sante Messe e non soltanto i funerali, come aveva deciso il Governo Conte per ...

Coronavirus, la Campania autorizza le passeggiate, la Sardegna riapre le chiese alle funzioni. Tutti i provvedimenti e i distinguo delle Regioni

Riapriranno le fabbriche, i cantieri privati, il commercio all’ingrosso, i parchi e giardini pubblici. Si potrà andare a trovare i parenti ma anche gli “affetti stabili“, purché abitino nella stessa R ...

La Sardegna dice sì alla celebrazione delle Messe: “Sono autorizzate le funzioni eucaristiche ordinarie”, dunque tutte le Sante Messe e non soltanto i funerali, come aveva deciso il Governo Conte per ...Riapriranno le fabbriche, i cantieri privati, il commercio all’ingrosso, i parchi e giardini pubblici. Si potrà andare a trovare i parenti ma anche gli “affetti stabili“, purché abitino nella stessa R ...