In Calabria ci sono stati zero contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore (Di sabato 2 maggio 2020) "In Calabria ad oggi sono stati effettuati 35.975 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.112 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 34.863". Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall'inizio dell'emergenza in Calabria sono 88 i decessi (+2 rispetto a ieri). E' il primo giorno. dall'inizio dell'emergenza, che la Calabria registra zero casi in 24 ore. "Territorialmente - prosegue il bollettino regionale - i casi positivi sono cosi' distribuiti: Catanzaro 46 in reparto, 2 in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare, 69 guariti, 32 deceduti. Cosenza 25 in reparto, 298 in isolamento domiciliare, 104 guariti, 29 deceduti. Reggio Calabria 21 in reparto, 2 in rianimazione, 131 in isolamento domiciliare, 83 guariti, 16 deceduti. Crotone: 8 in reparto, 58 in isolamento domiciliare, 41 guariti, 6 deceduti. Vibo ... Leggi su agi Giuseppe Conte avverte la Calabria : «Iniziative autonome di allentamento dagli enti locali sono illegittime»

Coronavirus - oltre 203.000 casi totali in Italia. Conte - ‘Non ci sono le condizioni per la normalità’. La Calabria riapre i bar con tavoli all’esterno – DIRETTA

