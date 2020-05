"Il virus non ferma gli sbarchi". Salvini, dati sconcertanti: governo porti aperti (Di sabato 2 maggio 2020) Mentre l'Italia attende di sapere cosa succederà realmente il 4 maggio, giorno dell'inizio della fatidica fase 2, l'emergenza coronavirus non ferma gli sbarchi di migranti. “Sono stati 3.465 dall'inizio dell'anno al 30 aprile: nello stesso periodo dell'anno scorso, quando governava la Lega, erano stati solo 779 (+345%)”, ha dichiarato Matteo Salvini, rivendicando dati alla mano il lavoro svolto da ministro dell'Interno. “Ad aprile 2020 - ha aggiunto - si sono contati 671 sbarchi contro i 255 di aprile 2019 (+163,1%). Disastrosi anche i dati dei cosiddetti sbarchi fantasma: 1.761 nel 2020 contro i 628 del 2019 (+180,4%). Neppure il Covid-19 - è stata l'amara constatazione di Salvini - ferma il business dell'immigrazione: il governo blocca in casa gli italiani, fa uscire i delinquenti e i boss da galera e spalanca i porti”. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Graziano (Pd) - ‘Santelli difende la Lega e non i calabresi’

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 270 vittime nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 700 nuovi positivi. Santelli : «Non ritiro l’ordinanza». Arriva il reddito di emergenza

