Il virologo Silvestri sfida il catastrofismo di Conte: “Il coronavirus si sta ritirando” (Di sabato 2 maggio 2020) “Continua la grande ritirata di Sars-CoV-2 dall’Italia”. Parola del virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta (Usa), che commenta sui social gli ultimi dati della Protezione civile. E smentisce il catastrofismo del governo, che tende ad allarmare gli italiani per giustificare le sue confuse e incomprensibili misure di lockdown per arginare il coronavirus. Silvestri: “Siamo vicini alla fine del tunnel” Calano “i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 (ieri calo di altre 116 unità, da 1694 a 1578), ma calano anche i ricoveri ospedalieri (scesi di altre 580 unità, da 18.149 a 17.569) e ieri si è anche abbassato il numero dei decessi per Covid-19 (285 unità). Quindi barra a dritta e avanti tutta verso la fine del tunnel”, sottolinea Silvestri. Da Silvestri una ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - il virologo Silvestri ne è certo : “Virus in grande ritirata dall’Italia e sì - il caldo sarà un aiuto. Presto torneremo alla normalità”

Coronavirus - oggi “megapillola di ottimismo” dal virologo Silvestri : “Remdesivir funziona - la notizia più bella da quando è scoppiata la pandemia”

Coronavirus - nuova pillola di ottimismo dal virologo Silvestri : “La ritirata del virus continua - niente panico sulla sindrome di Kawasaki” (Di sabato 2 maggio 2020) “Continua la grande ritirata di Sars-CoV-2 dall’Italia”. Parola delGuido, docente alla Emory University di Atlanta (Usa), che commenta sui social gli ultimi dati della Protezione civile. E smentisce ildel governo, che tende ad allarmare gli italiani per giustificare le sue confuse e incomprensibili misure di lockdown per arginare il: “Siamo vicini alla fine del tunnel” Calano “i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 (ieri calo di altre 116 unità, da 1694 a 1578), ma calano anche i ricoveri ospedalieri (scesi di altre 580 unità, da 18.149 a 17.569) e ieri si è anche abbassato il numero dei decessi per Covid-19 (285 unità). Quindi barra a dritta e avanti tutta verso la fine del tunnel”, sottolinea. Dauna ...

HuffPostItalia : Il virologo Silvestri: 'Il virus è in ritirata, ma che si estingua è poco probabile' - SecolodItalia1 : Il virologo Silvestri sfida il catastrofismo di Conte: “Il coronavirus si sta ritirando” - Notiziedi_it : Silvestri: «Il Coronavirus è in ritirata in Italia» – La “ricetta” del virologo per la Fase 2 - enzomazza : Tre punti essenziali per la Fase2 - vvoxonline : #Silvestri: «Virus in ritirata dall'Italia, riaprire in sicurezza» #coronavirus >>> -