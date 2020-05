Il Segreto Anticipazioni puntata 2 maggio 2020 | Manuela minaccia Rosa

infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni 2 maggio: Matias di nuovo nei guai? - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto: anticipazioni 1 maggio 2020 - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni 2 maggio: Matias di nuovo nei guai? - bnotizie : Il Segreto anticipazioni dal 4 al 9 maggio: partenze, ritorni e tradimenti - infoitcultura : Il Segreto, le anticipazioni sulla puntata del 2 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto Anticipazioni

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nella puntata de Il Segreto di oggi, 2 maggio 2020 assisteremo alle minaccie che Manuela farà a Rosa. La domestica, venuta a sapere che la figlia di Do ...Marcela (Paula Ballesteros) sa che il marito Matias (Ivan Montes) è uscito dal carcere da tempo, ma di lui non ha notizie… In questa situazione ha perfino accettato la corte discreta di Tomas De los V ...