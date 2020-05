Il piano della Premier League, giocare 92 partire in 8-10 stadi (Di sabato 2 maggio 2020) Il piano della Premier League per portare a termine la stagione è di far giocare le 92 partite rimaste in 8-10 stadi, in campo neutro e a porte chiuse, garantendo 40 mila test per il coronavirus. E' quanto hanno fatto filtrare i club inglesi al termine di una riunione in teleconferenza sul 'Progetto ripartenza' svoltasi venerdì. Vanno individuati una decina di stadi con la certificazione sanitaria della Sports Grounds Safety Authority e l'ok delle forze di pubblica sicurezza. Molte le incognite, perché oltre al via libera del governo serve l'accordo di tutti i club. L'obiettivo indicato nei giorni scorsi è di riprendere gli allenamenti entro il 18 maggio e il campionato entro l'8 giugno, con test per tutti 48 ore prima del ritorno al lavoro e poi due volte a settimana. "La Premier League vuole portare a termine la ... Leggi su agi Maxi Lopez la tocca piano : “Lotito è il presidente della FIGC - per lui già un mese fa si poteva giocare”

Coronavirus - il piano della Sardegna per l’estate : turisti con passaporto sanitario

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Ministero della Salute lavora a piano sicurezza fase 2 (Di sabato 2 maggio 2020) Ilper portare a termine la stagione è di farle 92 partite rimaste in 8-10 stadi, in campo neutro e a porte chiuse, garantendo 40 mila test per il coronavirus. E' quanto hanno fatto filtrare i club inglesi al termine di una riunione in teleconferenza sul 'Progetto ripartenza' svoltasi venerdì. Vanno individuati una decina di stadi con la certificazione sanitariaSports Grounds Safety Authority e l'ok delle forze di pubblica sicurezza. Molte le incognite, perché oltre al via libera del governo serve l'accordo di tutti i club. L'obiettivo indicato nei giorni scorsi è di riprendere gli allenamenti entro il 18 maggio e il campionato entro l'8 giugno, con test per tutti 48 ore prima del ritorno al lavoro e poi due volte a settimana. "Lavuole portare a termine la ...

LaStampa : Il miliardario domani ha una videocall con il premier italiano. Parleranno della cura sperimentata da un'azienda di… - VincenzoDeLuca : ?? La Fase 2 in Campania è già cominciata. Il Piano Socio Economico della Regione vale circa un miliardo:...?? - c_appendino : Abbonamenti GTT, emergenza economica e nuovo piano della mobilità. Tornando a rispondere alle vostre domande, di q… - sportli26181512 : Smalling vuole restare: 'Imparo l'italiano per i tifosi'. Il piano della Roma per confermare 'Smalldini': Un messag… - Bulla_Adriano : @jerryMassloII @Scorfanista @Giampier601 @EuroTonnara @frenchigg @mostro15119736 @silvia74men @DaliaDaliaanfo… -

Ultime Notizie dalla rete : piano della Il piano della Premier League, giocare 92 partire in 8-10 stadi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Spiagge, fase due: le regole di ogni regione in Italia per sole, mare e tintarella

Spiagge, come sarà l'estate 2020 al mare in Italia dopo il coronavirus? Sarà completamente differente rispetto al passato con nuove regole molto stringenti e le regioni stanno già attuando nuovi piani ...

Coronavirus, in Sicilia 28 nuovi casi: in provincia di Palermo nove contagiati

Nel giorno in cui i siciliani si svegliano con una nuova ordinanza che da lunedì permetterà di essere un po' più "liberi" l'Isola registra ancora un basso numero di nuovi casi di Coronavirus: appena 2 ...

Spiagge, come sarà l'estate 2020 al mare in Italia dopo il coronavirus? Sarà completamente differente rispetto al passato con nuove regole molto stringenti e le regioni stanno già attuando nuovi piani ...Nel giorno in cui i siciliani si svegliano con una nuova ordinanza che da lunedì permetterà di essere un po' più "liberi" l'Isola registra ancora un basso numero di nuovi casi di Coronavirus: appena 2 ...