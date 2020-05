Il pessimo esempio del ministro Speranza: senza mascherina e non a distanza (video) (Di sabato 2 maggio 2020) In tempi di prediche e di ramanzine agli italiani, che non sarebbero abbastanza pazienti e ossequiosi delle confuse regole dettate dal governo, si scopre che il ministro Speranza, è il primo a trasgredirle. Nonostante il suo proverbiale allarmismo. Dopo lo scivolone delle fakenews avallate sull’aumento dei contagi in Germania, il ministro della Salute si è fatto beccare su un’auto di servizio senza mascherina e non a distanza di sicurezza dall’autista. Le regole, che lui stesso ha dettato, rendono consigliabile l’uso della mascherina e obbligatorio, anche in auto, il distanziamento sociale. Speranza, per intenderci, si sarebbe dovuto sedere dietro e dalla parte opposta rispetto all’autista. In questo tweet Radio Savana documenta il tutto e si pone una domanda: “Ma il ministro Speranza è immune da #Covid19? Ieri, entrambi senza ... Leggi su secoloditalia Antonio Zequila contro Patrick Pugliese : “È un pessimo esempio” (Di sabato 2 maggio 2020) In tempi di prediche e di ramanzine agli italiani, che non sarebbero abbastanza pazienti e ossequiosi delle confuse regole dettate dal governo, si scopre che il, è il primo a trasgredirle. Nonostante il suo proverbiale allarmismo. Dopo lo scivolone delle fakenews avallate sull’aumento dei contagi in Germania, ildella Salute si è fatto beccare su un’auto di servizioe non adi sicurezza dall’autista. Le regole, che lui stesso ha dettato, rendono consigliabile l’uso dellae obbligatorio, anche in auto, il distanziamento sociale., per intenderci, si sarebbe dovuto sedere dietro e dalla parte opposta rispetto all’autista. In questo tweet Radio Savana documenta il tutto e si pone una domanda: “Ma ilè immune da #Covid19? Ieri, entrambi...

