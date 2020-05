Il Paradiso per Davvero su Rai Movie domenica 3 maggio la storia commovente di un bambino e della sua esperienza di pre morte (Di sabato 2 maggio 2020) Il Paradiso per Davvero il film stasera domenica 3 maggio su Rai Movie racconta l’esperienza di pre morte di un bambino. Trama e trailer Preparate i fazzoletti, su Rai Movie arriva il commovente racconto di Il Paradiso per Davvero storia di un’esperienza di pre-morte capitata a un bambino di 4 anni dopo un’operazione d’urgenza. Il film è in onda domenica 3 maggio alle 21:10 su Rai Movie. Il Paradiso per Davvero è ispirato al libro omonimo scritto da Todd Burpo, il padre del bambino, e Lynn Vincent. In originale il titolo del film è Heaven is for Real come quello del libro Heaven is for Real: A Little Boy’s Astounding Story of His Trip to Heaven and Back. Negli USA l’incasso è stato di 88 milioni di dollari. Il Paradiso per Davvero la trama del film stasera su Rai Movie Dopo un delicatissimo intervento chirurgico effettuato ... Leggi su dituttounpop Il Paradiso delle signore - brutte notizie per i fan della soap. La decisione

Coronavirus, dopo 400 anni le monache chiudono il monastero e aprono su Facebook

Il monastero di Santa Veronica Giuliani, un paradiso nel cuore dell'Umbria, riapre su Facebook. Ecco la sfida delle suore di clausura che, a fine marzo, per gestire al meglio l'emergenza Covid-19, ave ...

