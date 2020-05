Il paradiso delle signore | zia Ernesta | “Più spazio nelle nuove puntate”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 2 maggio 2020) Anticipazioni Il, l’attrice Pia Engleberth (zia): “Piùpuntate” Ne Il4 ha fatto il suo ingresso un nuovo personaggio, zia di Silvia Cattaneo e del marito Luciano, che in seguito ad un malore si è trasferita a casa dei due coniugi ed avrebbe voluto finanziare la costosa operazione di Federico per riottenere l’usogambe ma a causa di una truffa non è stato possibile. L’attrice che la interpreta Pia Engleberth a Vero ha fornito qualche anticipazione sul ruolo di zianella prossima stagione della soap: “Si tratta di una ricca borghese, eccentrica e dal carattere polemico, destinata a conquistare sempre piùpuntate, le cui riprese ripartiranno non appena sarà terminata l’emergenza legata al ...